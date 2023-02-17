Україна

Захисник висловився після товариського матчу.

Захисник Динамо Київ Денис Попов прокоментував перемогу своєї команди в товариському матчі проти Лієпаї.

"Добре, що ми сьогодні виграли. Вважаю, що провели дуже хороший спаринг. Набираємо оберти – це для нас найголовніше. Приємно, що на матч завітала така велика кількість наших співвітчизників і, зокрема, дітей. Було помітно, що вони вболівали за нас і вітали щиро, тому дуже їм вдячний.

Не можу сказати про функціональну готовність у відсотках, але ми почуваємося на полі вже набагато краще, є певний запас. У нашій команді багато молоді, тому дещо вдається, а дещо – ще ні, але ми стараємося та будемо награвати взаєморозуміння на полі, щоб краще виглядати в подальшому.

Якщо ми хочемо досягати результатів, потрібно підтримувати молодь, щоб вона якомога скоріше підіймалася на рівень київського Динамо та допомагала нашим перемогам", — наводить слова Попова офіційний сайт киян.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд товариського матчу між Динамо та латвійською Лієпаєю.