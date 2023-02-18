До вашої уваги спаринг за участю команди Периці Огнєновича.
Гравці Металіста, ФК Металіст
18 лютого 2023, 12:36
Харківський Металіст продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 18 лютого, команда Периці Огнєновича проведе черговий спаринг, у якому суперником буде казахстанський Тобол.
Стартовий свисток пролунає о 16:30 за київським часом.
Онлайн трансляція:
Нагадаємо, у минулому контрольному матчі Металіст обіграв Кєдах (2:0), а до цього поступився Вєчисті Краків (2:4).