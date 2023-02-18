Україна

До вашої уваги спаринг за участю команди Периці Огнєновича.

Харківський Металіст продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 18 лютого, команда Периці Огнєновича проведе черговий спаринг, у якому суперником буде казахстанський Тобол.

Стартовий свисток пролунає о 16:30 за київським часом.

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Нагадаємо, у минулому контрольному матчі Металіст обіграв Кєдах (2:0), а до цього поступився Вєчисті Краків (2:4).