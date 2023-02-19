Україна

Криворізький клуб пролонгував угоди своїх гравців.

Кривбас продовжив контракти з двома футболістами. Нападник Роман Дебелко та воротар Андрій Кліщук підписали нові угоди з клубом. Про це повідомляється на офіційному сайті "червоно-чорних".

Гравці пролонгували співпрацю з Кривбасом до 2024 року. Кліщук виступає за криворіжців з липня 2022 року. Зіграв 2 матчі, пропустив 1 гол. У минулому сезоні – 180 хвилин на полі в матчах УПЛ.

Дебелко – футболіст Кривбасу з липня 2021 року. За півтора року в активі Романа 30 матчів та 10 забитих мʼячів (УПЛ — 11/4; Перша ліга — 19/6). У першій частині сезону УПЛ – 11 матчів, 4 голи, 714 хвилин на полі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Петрокуб.