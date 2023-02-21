Україна

Капітан Динамо привітав із Днем рідної мови.

21 лютого у світі відзначається День рідної мови. Гравець київського Динамо та національної збірної України Сергій Сидорчук на честь такого важливого дня присвятив глибокий пост в Інстаграмі, в якому здійснив цікавий історичний екскурс.

Також досвідчений футболіст сказав слова пошани на честь Героїв Небесної Сотні, з подвигу яких минуло вже 9 років.

"Міжнародний день рідної мови.



В Україні проживає понад 100 націй. Нещодавно прочитав історію появи цього дня. Може хтось вже знає, але для мене було відкриттям.



Чому відзначають саме у цей день?

Дата для Дня рідної мови була вибрана на згадку про трагічних події, що сталися в Бангладеш 21 лютого 1952 року.



Тоді від куль поліцейських загинули студенти, котрі вийшли на демонстрацію на захист своєї рідної мови бенгалі, вимагаючи визнати її однією з державних мов країни.



Відтоді ця дата у Бангладеш стала днем полеглих за рідну мову, а весь світ відзначає День рідної мови.



Зі святом!



P.S. Нажаль, за свої права та свободи народам завжди доводилось платити. Ця історія дуже схожа на те, що було 9 років і 1 день тому з тими, кого зараз називаємо Героями Небесної Сотні.



Героям Слава!" — підсумував футболіст у своєму Інстаграмі.