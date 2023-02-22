Дію контракту припинено за згодою сторін.
Кирило Дришлюк, ФК Олександрія
22 лютого 2023, 13:34
Півзахисник Кирило Дришлюк залишив розташування Олександрії. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Угоду з 23-річним українцем було зупинено за згодою сторін.
Дришлюк дебютував за Олександрію у вересні 2019 року. На його рахунку 30 матчів в УПЛ та 5 у Кубку України.
Цього сезону Дришлюк провів 12 матчів в УПЛ, в яких результативними діями не відзначався.
Раніше повідомлялося, що Демченко залишив Олександрію та перейшов до Чорноморця.