Україна

Дію контракту припинено за згодою сторін.

Півзахисник Кирило Дришлюк залишив розташування Олександрії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угоду з 23-річним українцем було зупинено за згодою сторін.

Дришлюк дебютував за Олександрію у вересні 2019 року. На його рахунку 30 матчів в УПЛ та 5 у Кубку України.

Цього сезону Дришлюк провів 12 матчів в УПЛ, в яких результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що Демченко залишив Олександрію та перейшов до Чорноморця.