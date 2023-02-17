Команда Руслана Ротаня мала ініціативу весь матч, але забити у ворота суперника не змогла.
ФК Олександрія
17 лютого 2023, 12:55
Олександрія продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 17 лютого, команда Руслана Ротаня провела черговий спаринг, у якому мінімально поступилася киргизстанському Алаю з рахунком 0:1.
Олександрія володіла перевагою та ініціативою на полі протягом усієї гри, але забити у ворота суперника не змогла. Футболісти Алая забили єдиний та переможний м'яч на 63 хвилині зустрічі.
Для Олександрії це був останній спаринг на зборах Туреччини. У суботу, 18 лютого, команда Руслана Ротаня повернеться до України.
Олександрія — Алай 0:1
Гол: ?, 63.
Олександрія: Єрмаков, Мельник, Дришлюк, Авагімян, Кожушко, Білошевський, Скорко, Демченко, Цуріков, Бондаренко, Кобзар.
Запасні: Горох, Шулянський, Копина.