Україна

Команда Руслана Ротаня мала ініціативу весь матч, але забити у ворота суперника не змогла.

Олександрія продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Сьогодні, 17 лютого, команда Руслана Ротаня провела черговий спаринг, у якому мінімально поступилася киргизстанському Алаю з рахунком 0:1.

Олександрія володіла перевагою та ініціативою на полі протягом усієї гри, але забити у ворота суперника не змогла. Футболісти Алая забили єдиний та переможний м'яч на 63 хвилині зустрічі.

Для Олександрії це був останній спаринг на зборах Туреччини. У суботу, 18 лютого, команда Руслана Ротаня повернеться до України.

Олександрія — Алай 0:1

Гол: ?, 63.

Олександрія: Єрмаков, Мельник, Дришлюк, Авагімян, Кожушко, Білошевський, Скорко, Демченко, Цуріков, Бондаренко, Кобзар.

Запасні: Горох, Шулянський, Копина.