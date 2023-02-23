Це був заключний спаринг для команди Леоніда Кучука.
Рух – Триглав, ФК РУХ
23 лютого 2023, 18:17
Львівський Рух завершив підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах.
У заключному спарингу Рух здобув мінімальну перемогу над словенським Триглавом із рахунком 1:0.
Єдиний та переможний гол був забитий на 79 хвилині зустрічі, а його автором став Альваренга.
Рух – Триглав 1:0
Гол: Альваренга, 79.
Рух: Паньків, Лях, Веремієнко, Дідик, Мисик, Слюсар, Довгий, Соломон (Квасниця, 84), Таллес, Непейпієв (Альваренга, 61), Карабін.
Попередження: Мисик, 26.