Ліга конференцій

Хавбек кіпрського клубу поділився своїми думками перед грою з Дніпром-1.

Півзахисник АЕКа Імад Фараж прокоментував майбутній матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій проти Дніпра-1.

"Буде дуже тяжка та історична гра і особисто для мене, і для всієї команди. Вважаю, що ми повинні зіграти як найкраще для своїх вболівальників і показити гідну гру. Треба буде показати впевненість, послідовно мислити на полі і сконцентруватися на матчі, забувши результат першої зустрічі.

Якщо ти тримаєш в голові результат минулого матчу, то важко сконцентруватися на грі майбутній. Тут може сказатися і недооцінка суперника. Нам буде важко, але ми хочемо зіграти як найкраще і пройти до наступного раунду.

Як я вже казав – це дійсно історична подія і для нас, і для клубу, і для вболівальників, і для всього Кіпру. Ми максимально концентруємося на цій грі і думаємо тільки про неї. Нам потрібно викластися на повну, і ми повинні бути готовими до того, що нас очікує дуже складна гра", - наводить слова Фаража прес-служба дніпрян.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 – АЕК відбудеться сьогодні, 23 лютого, о 19:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Зазначимо, що у першій грі АЕК обіграв Дніпро-1 з рахунком 1:0.