Україна

В клубі зізнались, що використовувати російськомовну версію не мають ніякого морального права.

Кривбас на своєму офіційному сайті презентував україномовну версію офіційного гімну.

У2020 році було презентовано ремікс Гімну криворізького клубу на слова Григорія Туренка. Це той гімн, який справді став легендарним ще за "бронзових" часів Кривбасу.

24 лютого 2023 року на річницю вторгнення, річницю нашої героїчної боротьби та опору російському агресору, ФК Кривбас презентував україномовну версію старого гімну. В клубі зробили його автентичним, та наближеним до того, яким він був у своїй найпершій редакції.

Раніше повідомлялось, що Кривбас повернувся до України після зимових зборів.