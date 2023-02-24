Ліга Європи

Юхим Конопля поділився своїми думками після гри з Ренном.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Ренна в серії післяматчевих пенальті.

"Усі безмежно радіємо! Це насправді диво – те, що ми зробили. Нам трохи і пощастило на останніх хвилинах, але гра була важкою, ми віддали всі сили і, я вважаю, заслуговували на цей результат.

Розуміли, що матч буде дуже складним, адже вони грають вдома – це їхні вболівальники, їхнє поле, рідний стадіон. Але ми також готувалися: і до пенальті готувалися напередодні, і в принципі до такої гри були готові.

Можливо в першому матчі нас трохи недооцінювали, можливо, ще якийсь психологічний фактор. Плюс ми тоді грали вдома – нас у Варшаві добре підтримували, і це було видно, чутно. Можна сказати, що це були дві різні гри. У Франції у деяких моментах я чув наш сектор, але це було нечасто, бо дуже мало пауз давали вболівальники Ренна – вони теж були неймовірні, співали та свистіли всю гру.

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Що сталося під час пенальті? Це теж такий психологічний фактор: я, коли забив, переграв його саме психологічно, але не мав жодного злого умислу, а просто кайфував у цей момент – дивився на вболівальників і чекав на їхню реакцію.

Жовта картка справедлива, тому що я просто зрубав їхнього гравця. Але, вважаю, вона була необхідна, бо там могла пройти дуже небезпечна контратака, як уже була до цього, і сталася десь на 110 хвилині.

Далі різні суперники, й усі вони дуже добрі. Думаю, попадеться нам хтось дуже сильний. Але просто потрібно бути готовими", - наводить слова Коноплі прес-служба клубу.

Зазначимо, що через жовту картку в матчі проти Ренна, Конопля пропустить перший поєдинок проти голландського Феєнорда, який випав "гірникам" за результатами жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.