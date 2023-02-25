Україна

Хорват взяв собі восьмий ігровий номер.

Львів на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Івіяном Свржняком.

Деталі угоди з 21-річним хорватом не розголошуються, але зазначається, що це є повноцінний контракт, а не оренда.

У львівській команді футболіст виступатиме під восьмим номером.

Останнім клубом Свржняка був Фужінар, який виступає у Другій лізі Словенії. Він є вихованцем загребського Динамо, де виступав за молодіжні команди.

Раніше повідомлялося, що Львів підписав ще двох нових гравців.