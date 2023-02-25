Хорват взяв собі восьмий ігровий номер.
Івіян Свржняк, ФК Львів
25 лютого 2023, 13:18
Львів на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Івіяном Свржняком.
Деталі угоди з 21-річним хорватом не розголошуються, але зазначається, що це є повноцінний контракт, а не оренда.
У львівській команді футболіст виступатиме під восьмим номером.
Останнім клубом Свржняка був Фужінар, який виступає у Другій лізі Словенії. Він є вихованцем загребського Динамо, де виступав за молодіжні команди.
Раніше повідомлялося, що Львів підписав ще двох нових гравців.