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Періца Огнєнович поділився думками про матч з Дордоєм.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Періца Огнєнович прокоментував перемогу своєї команди в останньому спарингу проти Дордоя (3:1), а також підбив підсумки навчально-тренувальних зборів у Туреччині.

"Команда провела нормальну гру. Вона була останньою на цих зборах, а тому нам було важливо, перш за все, обійтись без травм. Те, що зіграли хороший матч — добре, але все ж ми ставимось до контрольних матчів, як до хороших тренувань. Були моменти, у яких ми могли зіграти краще, були й справді якісні дії. В цілому можна сказати, що я задоволений.

Коли ми починали збір, команда не була підготовлена фізично так, як нам треба. Тепер, я думаю, ми вже краще працюємо на полі, краще діємо в обороні, краще відбираємо та граємо на підборах. Як наслідок — ми почали забивати. У нас є якісні гравці попереду, треба лише їх добре підготувати і все, я думаю, буде нормально.

У нас має бути дві-три різноманітні ігрові системи, тому що іноді поєдинок може складатися не найкращим чином для нас, що вимагатиме змінювати схему по ходу гри.

Для мене найголовніше те, що ніхто не отримав травму. До того ж команда вже краще рухається на полі. Тому я б оцінив збір на 7-8 балів", - наводить слова Огнєновича прес-служба клубу.

Сезон УПЛ для Металіста поновиться 5 березня, коли харків'яни зіграють проти львівського Руху.