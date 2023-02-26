Україна

Підсумки зборів від голкіпера Динамо.

Голкіпер Динамо Валентин Моргун прокоментував нічию в заключному контрольному матчі турецьких зборів із латвійською Валмієрою (1:1) та підбив підсумки зимового підготовчого періоду.

"Ми провели багато спарингів, підготувалися до поновлення сезону. Хотіли сьогодні перемогти, аби з гарним настроєм поїхати додому, але результат нічийний. Дуже важка гра, було багато боротьби.

Звичайно, втома присутня. Також, можливо, нам сьогодні не вистачало емоцій. Багато матчів, багато сил було витрачено. Сьогодні цих емоцій і сил нам трохи забракло.

Ми провели у Туреччині 37 днів. Було дуже багато тренувань, багато різних емоцій. Спочатку було важко, потім трошки легше, а під кінець – знову важко. Це збори", — підсумував футболіст.

До речі, Динамо дозаявило Моргуна, а ще Лєднєва і Беніто в УПЛ.