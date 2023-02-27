Україна

Коментар головного тренера Олександрії після першого офіційного матчу біля керма команди.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував нічию з Металістом 1925 (3:3).

"Тяжкий матч, тяжка погода, тяжкий газон. Ми повинні розуміти, що такі реалії зараз будуть і повинні до цього ставитися нормально. Хлопці із важкого становища вийшли дуже достойно – вирвали нічию. Вважаю, що у нас були шанси навіть вирвати перемогу. Я можу тільки подякувати за ставлення до гри, за те, що в процесі перебудовуються і з розумінням відносяться до того, що їм кажуть.

Якщо вони так і далі будуть відноситися, то все буде добре. Підтримка від президента дорого коштує. Він знаходиться поруч із командою у ці часи.

Чи буде підсилення до закриття трансферного вікна? Думаю, що так. Найближчим часом в наc буде поповнення", – сказав Ротань на післяматчевій пресконференції.

Звіт про матч Олександрія — Металіст 1925 читайте за посиланням.