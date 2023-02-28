Україна

Півзахисник Шахтаря добре себе проявив в Шахтарі.

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів може отримати виклик у національну збірну України на березневі матчі.

Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, гравець входить до шортлиста. Стверджується, що УАФ робить для Дмитра Криськіва британську візу.

Зазначимо, що у поточному сезоні півзахисник провів вісім матчів на клубному рівні, в яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на матч відбору Євро-2024 між збірними Англії та України вже продано усі квитки.