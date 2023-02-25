Команда Патріка ван Леувена готується до матчу проти Ворскли.
Гравці Зорі, ФК Зоря
25 лютого 2023, 19:35
Луганська Зоря продовжує підготовку до другої половини сезону.
Сьогодні, 25 лютого, команда Патріка ван Леувена провела черговий контрольний матч, у якому здобула перемогу над Нивою із села Бузова, яка лідирує у Другій лізі України.
Матч закінчився з рахунком 3:0, а авторами голів стали Назарій Русин, Денис Нагнойний та Ілля Гулько.
Зоря — Нива Бузова 3:0
Голи: Русин, Нагнойний, Гулько.
Зоря (стартовий склад): Сапутін, Імереков, Батагов, Вантух, Бутко, Бражко, Булеца, Русин, Мишньов, Кирюханцев, Антюх.