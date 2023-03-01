Україна

Микита Татарков задоволений тим, що поставив підпис під новим контрактом з Кривбасом.

Півзахисник криворізького Кривбасу Микита Татарков прокоментував підписання нового річного контракту з "червоно-білими".

"Дуже задоволений, адже, дійсно, за ці два роки у Кривбасі команда стала для мене справжньою родиною. Мене тут усе влаштовує. У Кривому Розі створені усі умови для плідного тренувального процесу та прогресу.

Від себе очікую голів та результативних передач. З Кривбасом хочу перемагати у кожному матчі та разом іти до спільної мети, виконання задачі на сезон.

Команда дуже змінилась. Крім мене залишились Сарнавський та Рябов. Ми рухаємось у правильному напрямку", — цитує гравця офіційний сайт клубу.

У нинішньому сезоні Татарков провів у складі Кривбасу 14 матчів, у яких віддав 3 гольові передачі. Його найрідніша позиція — лівий хавбек, проте Микита славиться своєю універсальністю.