Італія

Португальський тренер отримав покарання за свою поведінку.

Наставник Роми Жозе Моурінью отримав покарання за свою витівку в матчі проти Кремонезе в Серії А. Нагадаємо, португальця було вилучено на старті другого тайму.

Ліга вирішила відсторонити Жозе Моурінью на два матчі Серії А.

"Моурінью дискваліфікований за те, що він оскаржив рішення судді в рішучій та провокаційній манері на другій хвилині другого тайму і повівся так само під час вилучення.

Крім того, він увійшов до суддівської кімнати й звернувся до четвертого арбітра з образливими висловлюваннями та припущеннями після завершення матчу", – йдеться у пресрелізі ліги.

Наступні 2 матчі Серії А для Роми — проти Ювентуса вдома (5 березня) і з Сассуоло теж вдома (12 березня).

Another week, another Jose Mourinho red card 😂 pic.twitter.com/sWMjRfgsqp — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 28, 2023

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кремонезе — Рома.