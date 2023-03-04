Україна 04 березня 2023, 15:36 Пейшото перейшов з Металіста у Гойяс Бразильський футболіст не повернеться до України цього сезону. Матеус Пейшото, ФК Гойяс 04 березня 2023, 15:36 Нападник Металіста Матеус Пейшото продовжить свою кар'єру у складі Гойяса. Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу. Орендну угоду з 27-річним бразильцем розраховано до кінця цього року. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Goiás Esporte Clube | Oficial (@goiasoficial) Минулий рік Пейшото провів в оренді у складі Сеари, де провів 16 матчів, відзначившись одним асистом. Люди Матеус Пейшото Команди Гояс Металіст Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте