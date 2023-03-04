Україна

Бразильський футболіст не повернеться до України цього сезону.

Нападник Металіста Матеус Пейшото продовжить свою кар'єру у складі Гойяса. Про це повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Орендну угоду з 27-річним бразильцем розраховано до кінця цього року.

Минулий рік Пейшото провів в оренді у складі Сеари, де провів 16 матчів, відзначившись одним асистом.