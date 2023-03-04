Україна

У стартовому турі другого кола чемпіонату України зустрічалися команди із другої половини турнірної таблиці.

У матчі 16 туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес на своєму полі поступився одеському Чорноморцю з рахунком 1:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині зусиллями Зігі Бадібанги, але потім на 61 хвилині господарі поля відігралися завдяки голу у виконанні Олександра Маткобожика.

Перемогу команді Романа Григорчука приніс забитий м'яч Данила Алефіренко на 76 хвилині, а на третій компенсованій хвилині Олександр Гладкий реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок 3:1 на користь "моряків".

Після 16 ігор Верес набрав 17 очок та посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Чорноморця – 14 балів та 13 рядок у зоні вильоту.

Верес — Чорноморець 1:3

Голи: Маткобожик, 61 — Бадібанга, 14, Алефіренко, 76, Гладкий, 90+3 (з пенальті).

Верес: Когут — Гагун, Курко, Маткобожик, Балан — Кльоц, Кучеров — Шарай (Лебеденко, 73) — Пасіч, Дахновський (Блізніченко, 73), Гайдучик (Шестаков, 73).

Чорноморець: Непогодов — Брагару, Гучек, Салюк, Путря — Кузик (Демченко, 81), Васильєв, Політило (Авагімян, 81) — Шторгін (Алефіренко, 73), Бадібанга, Юсов (Гладкий, 89).

Попередження: Пасіч, Кльоц, Шарай, Маткобожик — Путря.