Україна

Румунський фахівець жорстко пройшовся суддівськими рішеннями в матчі проти Інгульця.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу розкритикував суддівство у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги проти Інгульця (0:2).

"Передусім, вітаю команду-суперницю, вона досягла того, чого прагнула, за рахунок великої самовіддачі та хорошої організації гри.

Але варто відзначити, що обидва м’ячі були забиті після грубих помилок арбітрів. І під час першого взяття воріт був фол – суперник зіграв не у м’яч, а у нашого гравця. При другому взятті воріт була гра рукою. Такі самі фоли в інший бік арбітр фіксувала. Неправильне трактування епізодів призвели до двох голів Інгульця, а також спричинила нервозність наших гравців, які почали сваритися з арбітром. До цього додався рахунок 0:2, з якого треба було відіграватися.

Подібне трактування епізодів ми бачимо не вперше, це вже четверта або п’ята подібна гра. У нас вже були і вилучення. Виникає багато запитань, зокрема чому ці помилки у трактуванні відбуваються в односторонньому порядку і завжди не на нашу користь.

Під час другого голу при відборі м’яча суперник підіграв собі рукою, після чого почалася гольова контратака. Арбітр сказала, що гра рукою була, проте це не фол. Яке правило вказує на те, що це не фол?

Увесь цей час я мало говорив про суддівство, проте змушений визнати, що ці помилки впливають на гру. Таке враження, що вона просто знущається з нашої команди та наших гравців", - наводить слова Луческу прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Інгулець.