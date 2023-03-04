Україна

Черговий новачок харків'ян.

Металіст на своєму офіційному сайті повідомив про придбання французького центрального півзахисника Паті Малумандсоко.

Футболіст виховувався у структурі рідного клубу Фонтенбло з 2006 по 2015 роки, після чого перейшов у Кан.

З 2017 року розпочав виступи на професійному рівні. Спочатку Паті грав за Кан II, а у 2021-му перебрався у грецький Аполлон Понту, де провів півтора сезону.

У лютому 2023 року приєднався до Металіста в ході навчально-тренувальних зборів у Туреччині. 22-річний футболіст гратиме за жовто-синіх під 3-м номером.

Вчора Металіст підписав бразильського захисника Самуеля Мішелса.