Україна

Коментар фахівця після сенсаційного результату в Києві.

Помічник головного тренера Інгульця Младен Бартулович прокоментував перемогу над Динамо (2:0) в матчі УПЛ.

"Що відчуває тренерський штаб? Щастя. Готували команду, готували серйозно до Динамо. Це дало свої плоди та три важливих очка для нас, які мають нам дати позитивний поштовх для вирішення наших завдань протягом сезону", — сказав Бартулович в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Інгулець.