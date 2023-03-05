Україна

Сергій Кравченко поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Помічник головного тренера Олександрії Сергій Кравченко прокоментував нічийний результат у матчі 16 туру УПЛ проти Дніпра-1 (2:2).

"Дуже хороша гра з обох боків. Вважаю, що нічийний результат є закономірним.

Щодо гри з Металістом 1925, то у нас були претензії, коли забивався нам другий м'яч. Арбітр не побачила фол, хоча їй підказував четвертий суддя – це я чув особисто. Їй двічі говорили про фол – вона не свиснула. А в решті претензій до неї не було. Сьогодні ж, я вважаю, судді впоралися із матчем. Ми подивилися момент із голом Довбика – не було офсайду. Довбик був на лінії.

А щодо другого голу – ми ж забили у цій атаці, тож у нас емоції позитивні. Насамкінець зрівняли рахунок, і ми задоволені. Дуже задоволені. Пишаємося нашими гравцями.

Перші двадцять хвилин нам не вдалися, хоча ми налаштовували хлопців з першої хвилини грати першим номером, не боятися, пресингувати. Поки що нам це не вдається. Головна наша мета – змінити психологію, змінити стиль на більш агресивний футбол. Вдома це навіть не обговорюється, на виїзді – те саме", - наводить слова Кравченка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Дніпро-1.