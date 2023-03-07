Україна

Молодий малієць знову радуватиме вболівальників полтавського клубу.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про повернення півзахисника Ібрагіма Кане.

Минулий рік 22-річний малієць провів на правах оренди у складі китайського клубу Циндао.

Вчора, 6 березня, футболіст вже провів перше тренування під керівництвом Віктора Скрипника в Україні.

"Я невимовно щасливий знову опинитися у місці, де зробив свої перші кроки в дорослому футболі. Ворскла завжди була і буде особливою командою для мене. Спогадів дійсно багато, але зараз більше емоцій. Радий побачити всіх, з ким грав раніше. Слава Україні!", — сказав Кане.

Чинний контракт Ібрагіма розрахований до літа 2024 року. До цього моменту він провів 23 матчі за Ворсклу, у яких забив п'ять голів.