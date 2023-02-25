Україна

22-річний малієць знову виступатиме за полтавців.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті поновила заявку полтавської Ворскли на другу половину сезону.

У заявці команди Віктора Скрипника опинився лівий захисник Ібрагім Кане, який виступатиме під 50 номером.

Кане виступав за Ворсклу до початку війни проти росії, після чого перебрався до китайського Ціндао Чжуннена, де провів 23 матчі, забивши п'ять голів.

Чинний контракт 22-річного малійця розрахований до літа 2024 року.

Після 15 ігор Ворскла набрала 18 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.