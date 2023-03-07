Деталі угоди із 24-річним бразильцем не розголошуються.
Вітор Пернамбуко, ФК Львів
07 березня 2023, 10:58
Колишній вінгер Львова Вітор Пернамбуко підписав контракт із Кизилжаром. Про це повідомляє прес-служба казахстанського клубу.
Деталі угоди з 24-річним бразильцем не розголошуються, але, за інформацією Transfermarkt, футболіст перебував у статусі вільного агента.
Останнім клубом Пернамбуко був молдавський Шериф, де він виступав на правах оренди, а його контракт належав Львову. За молдаван він провів 22 матчі, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.
У складі Львова Вітор відіграв 33 матчі, в яких забив три м'ячі.