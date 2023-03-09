Україна

Хавбек дніпрян поділився своїми думками про перехід до команди Олександра Кучера.

Новачок Дніпра-1 Вячеслав Танковський прокоментував свій перехід до складу дніпрян у зимове трансферне вікно.

"Як і казав наш головний тренер Олександр Кучер, ми сюди прийшли перемагати. Дніпро-1 – команда з амбіціями і ми будемо робити усе, що у наших силах для того, щоб команда, котра поставила перед собою серйозні завдання їх виконала. Будемо до цього докладати усі зусилля, щоб бути на тому ж місці, на якому команда знаходиться зараз.

Відверто кажучи, я дуже-дуже давно грав нападником, коли мені було 12 років в академії Шахтаря, а вже десь у U-15 я перестав грати в цьому амплуа. Так що думаю, що зараз без шансів закріпитися на цій позиції", - наводить слова Танковського прес-служба клубу.

Раніше Андрій Русол прокоментував ситуацію із продовженням контракту Артема Довбика.