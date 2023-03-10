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Данило Бескоровайний поділився своїми думками перед грою з Шахтарем.

Захисник Кривбасу Данило Бескоровайний прокоментував підготовку команди до матчу 17 туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

"Підготовка до Шахтаря йде повним ходом. Розбираємо суперника, аналізуємо його слабкі та сильні сторони. Будемо грати у наш футбол, який хоче бачити тренер.

Для мене головне, що команда перемогла. Дуже важливо виграти у першому матчі другого кола. Щодо мене, то мої дії повинні оцінювати тренери, вболівальники. Буду старатись, щоб усі бачили мій прогрес та я міг допомагати команді.

Звʼязок із Бондарем? Давно не мав з ним звʼязку. В останній раз спілкувався з іншим чемпіоном світу U-20, гравцем Шахтаря Кащуком, який переїхав грати до Азербайджану. В цілому з хлопцями у хороших стосунках. Але наразі кожен сконцентрований на задачах свого клубу.

З Віталієм Вернидубом ми грали у парі на зборах, тому непогано відчуваємо та можемо підстрахувати один одного. Щасливий, що маю в парі досвідченого партнера, який здорово допомагає. Головне, щоб Кривбас здобував необхідний результат у кожному матчу та у нас була хороша взаємодія на полі.

Востаннє я грав проти Шахтаря у минулому році на зборах за Астану. Застав ще Шахтар Де Дзербі та з бразильцями у складі. Скажу, що тоді ми переграли суперника у першому таймі, але все ж поступились", - наводить слова Бескоровайного прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Кривбас — Шахтар відбудеться 12 березня, о 14:00 за київським часом. Слідкувати за подіями матчу можна буде на Football.ua.