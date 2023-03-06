Україна

На період розгляду цієї ситуації Кривбас призупиняє виконання всіх рекламних зобов'язань по контракту.

Кривбас на своєму офіційному сайті опублікував заяву щодо нової форми пітерського Зеніту, що вийшла, від компанії Joma, яка є технічним спонсором клубу.

"Для нас, як і для усієї футбольної спільноти України, стало неприємним сюрпризом те, що компанія JOMA була помічена у співпраці з клубом, який представляє країну 404. Раніше вже була схожа ситуація з іншим клубом, але тоді представники іспанського бренду запевнили про відсутності будь-яких офіційних контрактів. Тоді саме екіпірування було базовим та закуповувалось в інших країнах, але цього разу ситуація виглядає зовсім інакше.

Ми звернулись з офіційним запитом до представника компанії JOMA в Україні, та чекаємо від них чіткої позиції та повного виходу компанії з ринку країни-агресора. На період розгляду цієї ситуації ФК Кривбас призупиняє виконання всіх рекламних зобов'язань, які вказані в контракті.

Чому ми не можемо зараз повністю відмовитись від використання екіпірування JOMA, як про це оголосили деякі українські клуби? Наразі це неможливо, і в таких заявах більше хайпу та популізму.

Для прикладу приведемо вам кількість необхідного екіпірування для функціонування всіх команд клубу та Академії:

- В чоловічій команді ФК Кривбас станом на березень 2023 року використовується 53 різновиди екіпірування. Футболісти, тренери та персонал — це більше ніж 50 осіб, тому виходить приблизно 3000 одиниць на команду.

- В жіночій команді 49 різновидів екіпірування JOMA, що складає близько 2000 одиниць.

- Команда Кривбас U-19 має 30 різновидів, а це понад 1000 одиниць.

- Футбольна Академія Кривбас — це 500 дітей, у кожного з яких щонайменше 10 одиниць, а на всіх більше ніж 5000 одиниць екіпірування.

Зважаючи на війну, яка досі триває в нашій країні, наразі існують проблеми з логістикою, і на замовлення в такому обсязі треба чекати мінімум 5-6 місяців у будь-якого виробника. Ми навіть не говоримо про виготовлення та нанесення логотипів, номерів та інших знаків на клубне екіпірування. Тому повністю змінити технічного партнера можна не раніше ніж через півроку, до старту сезону-2023/24.

Ще раз наголошуємо: ми чекаємо в найближчий час чітку позицію від керівництва компанії JOMA, та повний вихід з ринку країни-агресора. В іншому разі ми будемо вимушені шукати собі нового технічного партнера. Слава Україні! Слава ЗСУ! #ПОВНИЙІГНОРКРАЇНИТЕРОРИСТА", - сказано в офіційній заяві Кривбасу.

Раніше повідомлялося, що Карпати змінили постачальника форми через роботу компанії на російському ринку, а УАФ звернулася до Joma, щоб вона пояснила свою співпрацю з країною-терористом.