Україна

Відновлення 24-річного українця відбувається краще, ніж очікувалося.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко наприкінці сезону зможе повернутися на поле. Про це повідомляє коментатор Віктор Вацко у своїй програмі Вацко on air.

Нагадаємо, Микола отримав розрив хрестоподібних зв'язок коліна у матчі першого туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче (1:2) у вересні минулого року.

За інформацією джерела, відновлення 24-річного українця, яке проходить в Антверпені, відбувається краще, ніж очікувалося. Футболіст уже працює з м'ячем і може легко бити по воротах.

Очікується, що Шапаренко зможе повернутися до загальної групи "біло-синіх" у середині чи другій частині квітня, що означає, що він зможе повернутися на поле у травні.

Нинішнього сезону Шапаренко провів дев'ять матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.