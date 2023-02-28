Україна

Хавбек також прикріпив відео бігової роботи з м'ячем.

Минуло вже майже півроку з того часу, коли Микола Шапаренко отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна у матчі Ліги Європи проте Фенербахче (8 вересня 2022 року) і почав період довгого лікування, операції та відновлення.

Втім, схоже є й хороші новини. У понеділок у своєму Інстаграмі 24-річний півзахисник опублікував відео, в якому показав свою роботу з м'ячем. Також Микола анонсував повернення на поле, написавши "залишилось зовсім небагато".

Відзначимо, що у понеділок київське Динамо виїхало до України з турецьких зборів. Шапаренко ж у свою чергу продовжує реабілітацію.