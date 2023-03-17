Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Трансляції також будуть доступні на каналах Суспільного.

MEGOGO став офіційним мовником на відбірковий цикл до Євро-2024. Всі матчі в межах відбору, окрім матчів збірної України, будуть доступні на MEGOGO ексклюзивно. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Трансляції національної збірної України з футболу будуть доступні ще і на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення в ефірі, кабелі та супутнику. В інтернеті ж матчі можна буде подивитися ексклюзивно на MEGOGO: на каналі MEGOGO Футбол Перший та у розділі Спорт за передплатою Максимальна або Спорт.

Матч відбору Євро-2024 Англія — Україна, який заплановано на неділю, 26 березня, відбудеться в Лондоні на стадіоні Вемблі. Початок зустрічі — о 17.00 за місцевим часом (о 19.00 за київським). Для збірної України це буде стартовий поєдинок відбірного циклу, оскільки 1-й тур, 23 березня, вона пропускає. Цього дня у групі С Італія прийматиме Англію, а Північна Македонія — Мальту.