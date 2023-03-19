Україна

Наставник рівненського клубу поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував поразку своєї команди у матчі 18 туру УПЛ проти Дніпра-1 (0:1).

"Ми не заслуговували на поразку. Більш справедливим підсумком була б нічия. Дійсно, реалізація в нас дуже шкутильгає. Створили достатньо моментів, багато били. Десь гостей виручав Владислав Рибак, а десь ми з вигідних положень просто не влучали у площину воріт.

Якістю гри загалом і відношенням футболістів — загалом я задоволений. Але без забитих м'ячів — перемог не буде. Вже на старті матчу мали вихід два проти одного і Микола Гайдучик просто не зміг віддати передачу. Такі передачі ми зобов'язані виконувати і реалізовувати такі шанси. Нам просто не вистачає майстерності. Я вже сказав це футболістам. Нам просто треба виграти одну гру і далі буде легше.

Дмитро Шух сьогодні дебютував через ушкодження Валерія Кучерова. Молодий футболіст. Він добре працює на тренуваннях. Боровся, чіплявся за м'яч у матчі проти одного з лідерів чемпіонату. Радує, що він прогресує. Якщо так далі працюватиме — матиме більше часу.

Зараз ми матимемо невелику паузу у чемпіонаті. Зіграємо контрольну гру з Карпатами. У цьому матчі готуватимемося до Кривбасу. Аналізуватимемо помилки. Тому, шанс вийти у старті в наступній офіційній грі матимуть всі.

Атмосфера в команді хороша. Тисне психологічно лише той факт, що не маємо домашніх перемог. Футболісти подякували один одному в роздягальні. Всі розуміють, що ми змусили Дніпро-1 оборонятися, вибивати м'яч в аут і тягнути час. Трибуни нам аплодували за гру. Тому не вішаємо носа. Не має результату. Але ми працюємо і продовжуємо намагатися цей результат здобути.

Не вистачає майстерності, щоб віддати останню передачу і завдати вирішального удару. Дніпро-1 свій момент створив і забив. У нас цього, на жаль, не має. Тому ми повинні працювати на кожному тренуванні і в кожній грі. Тільки так ми підвищимо свою індивідуальну майстерність. Якщо так як проти Ворскли і Дніпра-1 гратимемо далі — результат буде", - наводить слова Вірта прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес – Дніпро-1.