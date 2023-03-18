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Фахівець оцінив перемогу над Вересом.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував мінімальну перемогу своєї команди над Вересом в УПЛ.

"Ми забили швидкий гол і звичайно, що Вересу потрібно було відіграватися, тому вони йшли вперед, а ми чекали свій шанс на контратаці, щоб забити другий м’яч і усе остаточно вирішити. Моменти у нас були, але не було вирішального удару.

Ну, а швидкий гол нам потрібен був, адже після нього легше грати, а нам ця перемога була дуже потрібна, щоб набути впевненості, оскільки останнім часом у нас були нічиї і поразки. Так що це для нас дуже важлива перемога і сподіваюся, що вона додасть хлопцям впевненості у подальшому і вони покращать свою гру.

Чи буде легше Шахтарю після вильоту з єврокубків боротись за чемпіонство? Важко сказати, чи буде від цього легше. Думаю, неможна так зараз казати, а будемо дивитися по ходу сезону. Ми теж хотіли довше грати у єврокубках і розраховували на це. Звісно, що у таких турнірах хочеться проходити далі і довше затримуватися. Ну, а те, що вилетіли – це футбол. Ми, зі свого боку, будемо працювати далі, щоб проходити у єврокубках дальше".

"Щодо Пасіча, думаю, що для нього особисто важливо було сьогодні зіграти проти свого колишнього клубу, якому він багато віддав, і звісно, що йому хотілося проявити себе. Заміна його була планова, а по його грі все добре, мене все влаштовує і до нього немає ніяких претензій. Він разом з Володимиром Танчиком добре відпрацював на фланзі, так що заміна подвійна так і планувалася.

Фанати? Звичайно, що мені дуже подобається, коли є вболівальники на трибунах, адже це підганяє хлопців, дає стимул їм грати і вони більше віддаються. Звісно, що легше грати, коли є вболівальники і хочеться, щоб вони повернулися на трибуни. Тут зробили гарний стадіон і звичайно треба, щоб люди сюди ходили – це буде краще і для футболу в цілому, і безпосередньо для футболістів.

Як я вже казав – нам сьогодні дуже потрібна була перемога, оскільки наші останні результати були не дуже гарні. Вона потрібна була для впевненості хлопцям, щоб далі досягати кращих результатів. Зараз не дивимося, на якому ми місці, а готуємося до кожного матчу окремо і не загадуємо наперед про перше чи друге місце", — сказав Кучер.

Відео голу та огляд матчу між Дніпром-1 та Вересом дивіться на Football.ua.