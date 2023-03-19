Український захисник був поза грою протягом семи місяців.
Віктор Корнієнко, instagram.com/kornienko_vitya_
19 березня 2023, 13:15
Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко відновився після травми. Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.
24-річний українець отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна, через яку був поза грою протягом семи місяців.
"Настав цей день — я повернувся в загальну групу. Дуже важкий був період, попереду ще дуже багато роботи. Один крок зроблено, залишився ще один крок, працюю далі, рухаюся до поставленої задачі", — написав Корнієнко.
Свій найближчий матч Шахтар проведе сьогодні, 19 березня, о 15:00 за київським часом проти львівського Руху. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.