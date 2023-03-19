Україна

Український захисник був поза грою протягом семи місяців.

Захисник донецького Шахтаря Віктор Корнієнко відновився після травми. Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.

24-річний українець отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна, через яку був поза грою протягом семи місяців.

"Настав цей день — я повернувся в загальну групу. Дуже важкий був період, попереду ще дуже багато роботи. Один крок зроблено, залишився ще один крок, працюю далі, рухаюся до поставленої задачі", — написав Корнієнко.

Свій найближчий матч Шахтар проведе сьогодні, 19 березня, о 15:00 за київським часом проти львівського Руху. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.