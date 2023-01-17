Україна

Донецька команда продовжує підготовку до другої половини сезону.

Донецький Шахтар повернувся до дворазових тренувань на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба "гірників".

16 січня футболісти займалися у тренажерному залі, після чого перейшли на поле, де проводили насичену бігову роботу.

За індивідуальною програмою продовжують працювати три гравці — Георгій Судаков, Мар'ян Швед та Віктор Корнієнко.

Увечері гравці вітали Ярослава Ракицького, який напередодні повернувся до Шахтаря, після чого було проведено мінітурнір із трьома складами, які визначив головний тренер Ігор Йовічевіч.

Нагадаємо, перша гра після перерви для Шахтаря буде із французьким Ренном у Лізі Європи. Матч відбудеться 16 лютого.