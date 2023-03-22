Україна

У львів'ян новий наставник.

Керівництво Руху оголосило про призначення нового головного тренера. Ним став колишній тренер команди U-19 Віталій Пономарьов, про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

До тренерського штабу Віталія Пономарьова ввійшли Іван Шуга, Віталій Романюк, Андрій Радь і Мар'ян Шевчук.

Юніорську команду Руху, яка зараз лідирує у чемпіонаті України U-19, очолить Михайло Дячук-Ставицький.

На посаді головного тренера "жовто-чорних" Пономарьов змінить Леоніда Кучука, якого звільнили після поразки від Шахтаря (0:2).