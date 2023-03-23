Україна

У брендовому "Пункті незламності" доступні світло, супутниковий інтернет, вода та напої.

Київське Динамо відкрило брендовий динамівський "Пункт незламності" у самому центрі столиці України — біля стадіону Динамо імені Валерія Лобановського. Про це повідомляється на офіційному сайті столичної команди.

У брендовому "Пункті незламності" доступні світло, супутниковий інтернет, вода та напої. На затишних динамівських пуфах можна подивитися телевізор, у тому числі — матчі улюбленої команди. Також надаватиметься психологічна та культурна допомога українцям.

Раніше повідомлялось, що Луческу може залишити Динамо заради роботи у Франції.