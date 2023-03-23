Португалець високо оцінив рівень чемпіонату, в якому виступає.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, АН-НАСР
23 березня 2023, 19:20
Лідер Ан-Насра Кріштіану Роналду вважає, що Саудівську професійну лігу недооцінюють. Португалець запевняє, що невдовзі цей чемпіонат гучно заявить про себе у всьому світі.
"Слід поглянути на Саудівську професійну лігу по-іншому. Я не збираюся говорити, що за рівнем ця ліга – як АПЛ. Звичайно, це було б брехнею. Але це дуже конкурентоспроможна ліга. Я був приємно здивований кількістю хороших команд в ній і тим, як чемпіонат збалансований.
Я впевнений, що в найближчі роки ця ліга буде четвертою, п'ятої або шостої за рівнем конкуренції у світі", — запевняє Роналду.
Раніше Роналду прокоментував виклик до збірної Португалії на матчі відбору до Євро-2024.