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Португалець високо оцінив рівень чемпіонату, в якому виступає.

Лідер Ан-Насра Кріштіану Роналду вважає, що Саудівську професійну лігу недооцінюють. Португалець запевняє, що невдовзі цей чемпіонат гучно заявить про себе у всьому світі.

"Слід поглянути на Саудівську професійну лігу по-іншому. Я не збираюся говорити, що за рівнем ця ліга – як АПЛ. Звичайно, це було б брехнею. Але це дуже конкурентоспроможна ліга. Я був приємно здивований кількістю хороших команд в ній і тим, як чемпіонат збалансований.

Я впевнений, що в найближчі роки ця ліга буде четвертою, п'ятої або шостої за рівнем конкуренції у світі", — запевняє Роналду.

Раніше Роналду прокоментував виклик до збірної Португалії на матчі відбору до Євро-2024.