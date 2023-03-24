Україна

Минайці вибрали спаринг-партнера під час міжнародної павзи.

Минай на своєму офіційному сайті повідомив, що 26 березня о 13:00 команда зіграє спаринг з друголіговим Хустом. Гра пройде на ужгородському Автомобілісті. Присутності глядачів на матчі не буде.

Нагадаємо, після перемоги у 18-у турі над Колосом закарпатці отримали 3 дні вихідних, а 23 березня повернулись до тренувань.

Наразі Минай посідає 13-е місце в УПЛ, Хуст йде на 6-ій сходинці чемпіонату Другої Ліги.