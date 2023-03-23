Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Контрольний поєдинок перед зустріччю з Англією в рамках відбору на Євро-2023 пройшов за зачиненими дверима.

Вже за кілька днів національна збірна України розпочне свій шлях у відбірковому циклі Євро-2024 матчем проти Англії, а свою підготовку до цього непростого виклику на Вемблі підопічні Руслана Ротаня розпочали товариським поєдинком проти Брентфорда, який пройшов за зачиненими дверима — без ЗМІ та вболівальників.



Спочатку Українська асоціація футболу повідомляла, що головна команда нашої країни зіграє проти першої команди "бджіл", але з представників основного складу клубу АПЛ у матчі взяли участь лише Понтус Янссон та Джош Дасілва — в іншому ж проти українців вийшли молоді хлопці з Брентфорда Б.

Товариський матч між збірною України та Брентфордом Б не транслювався в режимі онлайн, а фінальний свисток зафіксував підсумкову перемогу команди Ротаня з рахунком 2:0. Голами за "синьо-жовтих" відзначилися Олександр Сваток та Георгій Судаков.

Брентфорд Б — Україна 0:2

Голи: Сваток (22), Судаков (65).

Україна (1-й тайм): Лунін, Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Бондаренко, Буяльський, Мудрик, Яремчук.

Україна (2-й тайм): Шевченко, Мірошніченко, Попов, Сарапій, Соболь, Циганков, Піхальонок, Судаков, Буяльський, Коноплянка, Довбик.

Заявка команд на матч: