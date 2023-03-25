Україна

Італійський фахівець згадав свій період роботи у донецькому клубі.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував свій період роботи в донецькому Шахтарі, який він залишив через війну в країні.

"Україна залишила в мені глибокий слід. Я працював над великим проектом. Той Шахтар, сповнений талантів та молодості, був командою моєї мрії. Були умови і для виходу на міжнародний рівень. Усе це було стерте бомбами.

Війна породила подив, здивування, неспокій. Моє покоління ніколи не стикалося з такою суворою реальністю. Для нас війна — це історії наших бабусь і дідусів, а натомість я застав її перед собою з усіма її жахами. Це важко пояснити. Ви поринаєте в кошмар.

До повномасштабного вторгнення у клубі нам казали, що це просто гра, армреслінг, щоб розім’яти м’язи, що в підсумку нічого не станеться. Але я стежив за італійським телебаченням і мав інше сприйняття. Коли почали поширюватися зображення російських танків, скупчених на кордонах, я боявся найгіршого.

Жорстокі виступи путіна проти України змусили мене зрозуміти, що початок війни – це питання кількох годин. Я вийшов з дому о шостій вечора і разом з персоналом переїхав до готелю, який приймав нас до дня нашого виїзду з країни.

Початкова ідея полягала в тому, щоб сидіти на місці та чекати в надії, що конфлікт закінчиться і футбол в Україні відновиться. У квітні надійшли якісь пропозиції, але я їх не розглядав.

Влітку я відчув бажання почати все спочатку. Ця можливість з’явилася у Брайтоні, і я нею скористався. Я вважаю, що мені пощастило, тому що футбол дав мені другий шанс", - наводить слова Де Дзербі Il Messaggero.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі може очолити Тоттенгем, але сам італієць заявив, що щасливий у Брайтоні.