Україна

Зимовий новачок дніпрян не зміг зіграти в єврокубках через травму.

Захисник Дніпра-1 Роналд Матарріта прокоментував своє повернення на поле в товариському матчі проти Металіста (3:3), в якому він відзначився голом.

Нагадаємо, Матарріта приєднався до Дніпра-1 минулої зими, але не зміг допомогти дніпрянам у єврокубках через травму.

"Це дуже зворушливий та хвилюючий момент для мене. Я не грав повний матч з 27 березня минулого року. Почуття наразі чудові, адже ще й забити вдалося. Разом з тим, хочу привітати Пуріту, який пережив важкі часи через травму коліна і зараз також повернувся. Я дуже щасливий за нього. І вдячний усім за можливість знову відчути гру із середини.

Це був дуже важкий момент для мене, коли я травмувався, адже я втратив можливість допомогти команді у Лізі конференцій. Я прийшов сюди саме для цього – допомагати команді, грати та демонструвати усе, що вмію. Але в перші дні трапилися дві однакові невеличкі травми на обох ногах… Я хочу подякувати клубу, тренерам, персоналу за турботу та підтримку. Наразі я відчуваю себе готовим на сто відсотків та хочу показати це у грі. Звичайно, лише тренер буде вирішувати, чи гратиму я.

Ми маємо концентруватись на здобутті трьох очок у кожному матчі. Маємо налаштовуватись на максимум як на виїзді, так і вдома, аби досягти нашої мрії та стати чемпіонами.

Адаптація до України та Ужгорода? Чудово! Це спокійне місто, дещо схоже не те, де я мешкав в Америці. Тож, почуваюся тут, ніби дома. У команді дуже приємні люди – усі дружелюбні та готові допомогти. Деякі гравці намагаються говорити деякі слова іспанською, а я, в свою чергу, вчу українську мову", - наводить слова Матарріти прес-служба клубу.

Свій наступний матч Дніпро-1 проведе проти Металіста 1925. Гра відбудеться 2 квітня, о 14:00 за київським часом.