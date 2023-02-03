До списку дозаявлених гравців не потрапив лише Євген Пасіч, придбаний у Вереса.
Жоан Пеглоу, СК Дніпро-1
03 лютого 2023, 19:21
Офіційний сайт УЄФА оновив заявку лідера чемпіонату України Дніпра-1 для участі у плей-оф Ліги конференцій.
Команда Олександра Кучера дозаявила трьох зимових новачків — захисників Хайнера Кордейро та Роналда Матарріту, а також вінгера Жоана Пеглоу.
Також зазначимо, що півзахисник Євген Пасіч, який перейшов із Вереса, до заявки дніпрян не потрапив.
Воротарі: Владислав Рибак, Яків Кінарейкін, Макс Валеф.
Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Яніс Амаш, Хайнер, Олександр Сваток, Рональд Матарріта.
Півзахисники: Едуард Сарапій, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Жоао Пеглоу, Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Валерій Лучкевич, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Фарес Балулі, Володимир Танчик.
Нападник: Артем Довбик.
Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 у контрольному матчі обіграв казахстанський Атирау.