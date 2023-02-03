Офіційний сайт УЄФА оновив заявку лідера чемпіонату України Дніпра-1 для участі у плей-оф Ліги конференцій.

Команда Олександра Кучера дозаявила трьох зимових новачків — захисників Хайнера Кордейро та Роналда Матарріту, а також вінгера Жоана Пеглоу.

Також зазначимо, що півзахисник Євген Пасіч, який перейшов із Вереса, до заявки дніпрян не потрапив.

Воротарі: Владислав Рибак, Яків Кінарейкін, Макс Валеф.

Захисники: Микита Кононов, Володимир Адамюк, Яніс Амаш, Хайнер, Олександр Сваток, Рональд Матарріта.

Півзахисники: Едуард Сарапій, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Жоао Пеглоу, Руслан Бабенко, Сергій Горбунов, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Валерій Лучкевич, Ігор Когут, Олександр Назаренко, Фарес Балулі, Володимир Танчик.

Нападник: Артем Довбик.

Раніше повідомлялося, що Дніпро-1 у контрольному матчі обіграв казахстанський Атирау.