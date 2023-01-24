Україна

Новачок дніпрян поділився своїми думками після переходу в український клуб.

Новоспечений захисник Дніпра-1 Роналд Матарріта прокоментував свій перехід до українського клубу — для гравця збірної Коста-Рики це перша європейська команда.

"Перш за все, хочу подякувати усім членам команди за теплий прийом. Це дуже зворушливо, і я зараз перебуваю в передчутті нового виклику. Це дуже хвилюючий момент – мій перший переїзд до європейського футболу, до такої великої команди.

Один з агентів сказав мені, що є пропозиція. Після завершення контракту із Цинциннаті я сфокусувався на продовженні кар’єри у Європі, і, дізнавшись про інтерес з боку Дніпра-1, одразу обрав цей варіант.

Переїзд у Європу, це ніби почати все з нуля. Але я відчуваю, що готовий до такого виклику. Дніпро-1 – велика команда, лідер чемпіонату України, грає у Лізі Конференцій та має можливість потрапити до Ліги чемпіонів. Є багато речей, які роблять мене щасливим прямо зараз.

Клуб з батьківщині — Алахуеленсе? Алахуеленсе – мій рідний дім. Вони завжди зі мною, я навіть тренувався з ними завжди під час міжсезоння. Дуже люблю цю команду, вболівав за неї з дитинства. І коли отримав можливість стати гравцем Алахуеленсе, був дуже щасливий.

Якось я прочитав, що близько 95 відсотків костариканців дивляться футбол. Наша країна сперечається з Уругваєм – хто ж є найфутбольнішою державою у світі. Костариканці завжди дуже сильно підтримують збірну, стежать за матчами. Я часто отримую повідомлення від вболівальників, які мене підтримують – це хвилює і надихає.

Період кар'єри у США? у США. Рівень соккера у США зростає. Коли я прибув туди та почав грати за Нью-Йорк Сіті» у команді було багато світових легенд: Андреа Пірло, Давид Вілья, Франк Лампард, тренером був Патрік Вієйра. Це був дуже емоційний час, я дуже багато чому навчився у цих майстрів. Коли перейшов до Цинциннаті, був вже більш досвідченим гравцем. Зараз же я відчуваю потребу у чомусь більшому, тому й обрав Дніпро-1 своєю першою європейською командою у кар’єрі.

Чемпіонат світу — це найважчий момент у моєму житті. Знаєте, у дитинстві усі мріють грати на чемпіонаті світу за свою країну. І через зовсім маленьку травму ти раптом втрачаєш мрію!.. Після того Кубка світу я ніби почав все с початку. Пообіцяв сам собі: обов’язково буду на наступному турнірі. Пообіцяв це своїй бабусі, яка з дитинства є моїм найпалкішим вболівальником. За ці чотири роки багато чого відбулося, у тому числі й найгірша травма у моїй кар’єрі. Це трапилось у грі кваліфікації проти Канади. Нам потрібна була лише перемога. В одному з епізодів під мене жорстко підкотились, гомілка вивернулась. Але я продовжив матч – напевно, через адреналін. У перерві мені зробили пару уколів, адже я мав грати далі. Якби я попросив заміну, хтось мав виходити без розминки, і невідомо, до яких наслідків це б призвело. Але на 68 хвилині я відчув, як щось розірвалося всередині ноги. У цей момент я зрозумів, що це серйозна травма. Був квітень, і мені казали, що відновлення потребуватиме 8 місяців. Але я був готовий вже через 5… Можу запевнити і українських вболівальників, що так само буду боротися та віддаватися грі за Дніпро-1 на сто відсотків.

Загалом чемпіонат світу – щось надзвичайне, що ви можете пережити. Напевно, з цим можна порівняти Лігу чемпіонів. Словами важко передати усі емоції, усі почуття, які є від перебування там. Особливо після операції та відновлення, яке я пережив. Після цього грати проти Іспанії та Німеччини – це неймовірно!

В Дніпрі-1 зібралися добрі люди, і я сповнений бажання приносити користь команді. Ігровий номер? Є пара варіантів, але у будь-якому разі головним є те, що написано попереду футболки, а не на спині", - наводить слова Матарріти прес-служба клубу.

Нагадаємо, у своєму останньому контрольному матчі Дніпро-1 обіграв вірменський Пюнік із рахунком 3:1.