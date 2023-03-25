Україна

Контрольну гру було проведено не тільки для підтримки фізичної форми.

Сьогодні, 25 березня, у товариському матчі зустрілися рівненський Верес та львівські Карпати. Матч закінчився перемогою львівської команди із рахунком 3:0.

Матч, який проходив на стадіоні Авангард, пройшов не лише для підтримки фізичної форми, але й для благодійних цілей.

Усі гроші, отримані від продажу квитків, а також донати, які надсилалися онлайн, були передані на потреби українських воїнів, які проходять лікування та реабілітацію на базі Рівненського обласного шпиталю ветеранів війни.

Загалом вдалося зібрати 152 тисячі гривень. Символічний чек після завершення матчу презентували генеральний директор Вереса Антон Назарук та головний тренер Карпат Андрій Тлумак.