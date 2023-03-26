Інгулець із Петрово провів контрольний матч із Гірником-Спортом із Першої ліги під час міжнародної паузи.

Товариська гра закінчилася переконливою перемогою команди Сергія Ковальця з рахунком 5:1.

У складі переможців оформленим хет-триком відзначився Іван Головкін, а на рахунку Максима Марусича дубль.

Після 17 ігор Інгулець набрав 19 очок та посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.