Команда УПЛ провела контрольний матч під час міжнародної паузи.
Інгулець - Гірник-Спорт, ФК Інгулець
26 березня 2023, 10:18
Інгулець із Петрово провів контрольний матч із Гірником-Спортом із Першої ліги під час міжнародної паузи.
Товариська гра закінчилася переконливою перемогою команди Сергія Ковальця з рахунком 5:1.
У складі переможців оформленим хет-триком відзначився Іван Головкін, а на рахунку Максима Марусича дубль.
Після 17 ігор Інгулець набрав 19 очок та посідає десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.