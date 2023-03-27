Україна

Наразі донеччани працюють без збірників.

У понеділок, 27 березня, підопічні Ігора Йовічевіча провели спільне заняття з аматорською командою Юність, що представляє села Верхня Білка та Нижня Білка (Львівська область). Основною частиною сесії став тренувальний матч у форматі 2 тайми по 30 хвилин. Рахунок матчу невідомий.

Наразі донеччани працюють без збірників, повернення яких очікується сьогодні ввечері. До Одеси на матч із Чорноморцем "гірники" планують вирушити в п’ятницю. Матч відбудеться 2 квітня в Одесі. Початок о 15:00.

Раніше повідомлялось, що Тарас Степаненко провів 250 матч за Шахтар у рамках чемпіонату України.