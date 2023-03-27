Кіліан вважає, що команда мусить виграти чемпіонат Європи з таким підбором виконавців.
КІЛІАН МБАППЕ, GETTY IMAGES
27 березня 2023, 18:58
Новоспечений капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився перед майбутнім матчем відбору на Євро-2024 проти Ірландії.
"На папері та у думках тих, хто слідкує за футболом, Франції є фаворитом Євро-2024. Спочатку нам треба кваліфікуватися на турнір, а потім будемо намагатися виграти його.
Наші гравці грають у найкращих клубах світу. Деякі гравці, можливо, найкращі на своїх позиціях. Багато футболістів пішли, але ми повинні рухатися вперед і вигравати трофеї", — цитує Мбаппе Telefoot.
Сьогодні у Дубліні збірна Франції зіграє проти ірландців. Початок матчу — о 21:45. Онлайн-трансляція відбудеться на Football.ua.